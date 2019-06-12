В правительстве сообщили о взломе аккаунта Медведева в Twitter

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Учетная запись председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Twitter подверглась взлому, однако в настоящее время контроль над страницей восстановлен. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе кабмина.

"Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на англоязычной странице Медведева в Twitter появилась запись, состоящая из случайного набора букв.

Нынешний взлом - не первый случай атаки на аккаунты Медведева. 27 апреля 2013 года злоумышленникам удалось временно получить доступ к его учетной записи в сети "ВКонтакте", а 14 августа 2014 года взлому подвергся аккаунт премьера в Twitter. В обоих случаях контроль над учетными записями был оперативно восстановлен, а их последствия - несколько несанкционированных постов - устранены.

От подобных атак хакеров периодически страдают политики и в других странах. В разное время взлому подвергались, в частности, Twitter-страницы экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса и действующего главы этого государства Николаса Мадуро, экс-премьера Таиланда Йинглак Чинават, главы МВД Израиля Сильвана Шалома, который в то время занимал пост вице-премьера. 28 октября 2013 года хакеры взломали аккаунты президента США Барака Обамы в Twitter и Facebook, опубликовав ссылки на антиамериканские видеозаписи.

Медведев уже много лет активно присутствует в социальных сетях. У него есть несколько каналов с совокупной аудиторией более 12 млн подписчиков - в Facebook, Instagram, Twitter и "ВКонтакте". По мнению Медведева, соцсети являются важной площадкой для информирования граждан о принимаемых властями решениях, а также хорошим каналом обратной связи, позволяющим получить отклик на действия государства от конкретных людей.