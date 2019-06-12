ОНК нашла несовершеннолетних в ОВД "Таганский", задержанных на несанкционированной акции

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии обнаружили в Таганском ОВД четырех несовершеннолетних, задержанных по подозрению в участии в несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

"Там находятся 31 человек, задержанных в центре Москвы. Среди них четверо несовершеннолетних, мать одного из них рассказала нам, что три часа разыскивала своего ребенка после того, как он сообщил ей о задержании, то есть полиция ее не уведомила о случившемся", - отметил Мельников.

По его словам все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов провели в автозаке. При проверке установлено, что в отношении них до сих пор не оформлены протоколы об административном правонарушении и они не внесены в книгу доставленных в ОВД. "В настоящее время все задержанные обеспечены питьевой водой, адвокаты допущены к ним, и даже принесли им яблоки. Члены ОНК уведомили аппарат Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой и членов Совета по правам человека при президенте РФ",- сказал Мельников.

Он подчеркнул что ОНК рекомендует руководству столичной полиции воздержаться от задержания несовершеннолетних на массовых акциях протеста без крайней необходимости.

Первоначально инициаторы акции в центре Москвы объявили ее целью требование освобождения и справедливого расследования дела Ивана Голунова. Однако во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении журналиста прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сам Голунов был отпущен на свободу. В среду власти Москвы предупредили организаторов акции об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты и он был освобожден из-под ареста. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.