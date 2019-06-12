Ведущие блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками в "Сокольниках"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотни людей пришли на Фестивальную площадь парка "Сокольники" в Москве, чтобы отпраздновать День России со своими кумирами - топовыми блогерами страны. Героями фестиваля "Блогеры России" стали Карина Лазарьянц, Давид Манукян, Субхан Мамедов, Юрий Кузнецов, а также певица Рита Дакота, чей охват аудитории суммарно - более 16 млн человек.

"Я очень люблю Россию, нашу матушку, и считаю, что за последнее время она открыла больше возможностей, в большей степени и для блогеров, - поделилась с корреспондентом ТАСС Лазарьянц. - Я бы хотела пожелать России поменьше пробок, побольше хороших дорог и побольше открытых добрых людей. Чтобы настроение у людей, общее, патриотическое, присутствовало как можно больше".

Фанаты имели возможность пообщаться со своими кумирами, получить автограф и сфотографироваться. Кроме того, в рамках празднования Дня России и Международного дня блогера, который отмечается 14 июня, пришедшие могли поучаствовать в конкурсах с призами, мастер-классах и сфотографироваться в специальной фотозоне. Для всех желающих был организован лекторий, где режиссер и журналист Ирина Глебова делилась секретами, как проявить себя в сфере медиа.

Блогеры приняли участие во флешмобе, в ходе которого раскрасили флаг России. "Вот такие концерты, они как раз дают этот патриотизм, потому что мы нарисовали флаг, мы выступили, мы собрали людей - и все это делает государство. Это прекрасно, потому что люди имеют право отдохнуть и государство предоставляет им эту прекрасную возможность", - добавила Лазарьянц.

На фестивале выступили также Денис Смирнов ("DJ 909") и поп-группа Феликса Бондарева RSAC (Red Samara Automobile Club). "Я очень надеюсь, что каждый год будет собираться столько народа и патриотов будет все больше и больше; каждый будет уважать свою страну, любить. Мне 19 лет, я сам - молодой и неопытный, и просто хочу показать людям, что каждый способен достичь многого", - поделился с ТАСС Мамедов.

Подобные фестивали прошли еще в двух городах России - Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. "В этом году мероприятие проходило одновременно в трех городах - Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, его посетили почти 10 тыс. человек", - сообщили ТАСС организаторы.

История праздника

12 июня в стране отмечается - День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. В рамках праздника традиционно проводятся концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года.