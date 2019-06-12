{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День России

Более 5 млн человек участвовали в праздничных мероприятиях по случаю Дня России

Всего в честь праздника было организовано более 4 тыс. мероприятий

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 5 млн человек приняли участие в 4,2 тыс. праздничных мероприятиях, посвященных Дню России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По всей стране состоялись праздничные гуляния, концерты и фестивали, посвященные празднованию Дня России. Более 5 млн человек приняли участие в свыше 4,2 тыс. мероприятий", - сообщила Волк.

Правопорядок во время мероприятий обеспечивали около 40 тыс. полицейских. Также были привлечены военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций. "Общественный порядок во время празднования обеспечен в полном объеме", - отметила представитель МВД.

Теги
РоссияДень России
Салют в Москве в честь Дня России. Видеотрансляция завершена
В 2018 году в праздничных мероприятиях по случаю Дня России приняли участие более 7 млн человек
Читать полностью