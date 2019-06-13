Центр велотуризма планируется открыть рядом с местом проведения "Тавриды"

СУДАК, 13 июня. /ТАСС/. Центр молодежного велосипедного туризма планируется открыть в районе бухты Капсель, где проходит форум "Таврида". Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Все больше и больше всероссийских молодежных проектов приходит в Крым. Мы перед отъездом (на форум "Таврида") с Ольгой Голодец, вице-премьером, который отвечает в правительстве за культуру и спорт, обсуждали, что здесь, рядом (с местом проведения "Тавриды"), через дорогу, может появиться огромный центр молодежного велотуризма", - сказал Кириенко.

По его словам, центр будет предназначен для молодых людей со всей страны, которые хотят путешествовать по Крыму на велосипеде. "Проект готовится, если все получится, то рядом с этим уникальным арт-комплексом "Таврида" появится один из лучших в стране центров велосипедного туризма", - уточнил Кириенко.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором форума является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - АРТ". С июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.