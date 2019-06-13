Число ДТП на дорогах Подмосковья сократилось на 8% за пять месяцев 2019 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Количество ДТП в Московской области уменьшилось на 8% за период с января по май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сократилось число пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За пять месяцев 2019 года на дорогах Московской области наблюдается снижение основных показателей аварийности: количество ДТП сократилось на 8% или 152 происшествий, количество погибших и раненых снизилось на 7% или на 19 человек и на 12% или на 287 человек соответственно", -говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за период январь-май 2019 года в Подмосковье было зафиксировано более 6,2 млн нарушений, из них свыше 3 млн было совершено в апреле и мае в связи с весенне-летним увеличением пассажиропотока. За одни сутки камеры отмечают около 42 тыс. нарушений, большинство из которых пришлись на трассы М-7 "Волга" (Горьковское шоссе) и на М-9 "Балтия" (Новорижское шоссе).

По данным пресс-службы, всего на дорогах Московской области работает более 1200 стационарных и 200 передвижных комплексов фото-видеофиксации, которые отслеживают превышение скорости, выезд на встречную полосу или проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора. Органы ГИБДД определяют места установки комплексов, учитывая статистику аварийности на участке. Контроль осуществляется через GPS/Glonass координаты.