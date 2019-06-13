Песков: Кремль рассчитывает на проверку жалоб на действия полиции на митингах 12 июня

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Кремль рассчитывает на проверку жалоб на действия полиции на несанкционированных митингах, которые прошли 12 июня в связи с делом журналиста Ивана Голунова, но не станет оценивать действия правоохранителей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам известно, что, действительно, существуют жалобы на необоснованное и неспровоцированное проявление жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка, - сказал он. - Мы читали сообщения об этом. Но я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены с тем, чтобы это не повторялось впредь".

Песков заметил, что и согласование подобных акций, и оценка действия полиции на них - прерогатива городских властей.

Несанкционированная акция в поддержку задержанного за незаконный оборот наркотиков журналиста Ивана Голунова прошла 12 июня в центре Москвы. Первоначально ее инициаторы объявили своей целью требование освобождения и справедливого расследования дела Голунова. Однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении журналиста прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сам Голунов был отпущен на свободу.

Всего в акции участвовали более 1 тыс. человек, более 200 были задержаны.