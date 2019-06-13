Главред ставропольской газеты "Родина" вернулся к работе после нападения

СТАВРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Главный редактор газеты "Родина" ставропольского краевого отделения КПРФ Николай Бондаренко, пострадавший при нападении на редакцию 27 мая, вышел на работу после выписки из больницы.

"Работаю, все нормально", - сказал он ТАСС.

По словам Бондаренко, в редакции планируют усилить меры безопасности, в частности, установить камеры видеонаблюдения.

27 мая 72-летний посетитель редакции напал с ножом на главного редактора издания и трех человек, которые пытались его остановить. Пострадали четверо, госпитализация понадобилась только Бондаренко. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению") и ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц") УК РФ. Предварительной причиной происшествия следователи называют отказ в публикации материала.

Суд поддержал ходатайство следствия о помещении подозреваемого под стражу сроком на два месяца - до 27 июля, он находится в психиатрическом стационаре для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.