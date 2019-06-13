Поисковики обнаружили останки более 130 красноармейцев, погибших подо Ржевом

ТАСС, 13 июня. Участник поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" обнаружили останки 132 красноармейцев, погибших в период с января 1942 года по март 1943 года. Имена шестерых бойцов удалось установить, сообщила пресс-служба правительства региона на официальном сайте.

Военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" началась в Ржевском районе 8 июня.

"Участники [экспедиции] подняли останки 132 красноармейцев. Поисковые работы проходят на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов. <...> В настоящий момент установлены имена шести бойцов Красной армии", - говорится в сообщении.

Среди погибших - младший лейтенант Павел Григорьевич Оноприенко из Ейска, старший сержант Ибрагим Сейфетдинович Мериазимов из Москвы, рядовые Иван Лазаревич Лебедев из Смоленской области, Сергей Иосифович Шепелев из Курской области, Антон Николаевич Новиков из Конаково и Василий Иванович Крылов из Владимирской области.

В окрестностях деревни Медведево поисковики обнаружили обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2, на одном из двигателей удалось прочитать номер. "Неподалеку, примерно в полусотни метров от места аварии поисковики нашли останки летчика, пока его имя не установлено. Состав и судьбу экипажа, вероятно, получится выяснить по бортовым номерам", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Поиски в Ржевском районе продлятся до 21 июня, в ней участвуют более 400 человек из России, Казахстана и Беларуси. Постоянный лагерь экспедиции с 2019 года базируется около будущего мемориала Советскому солдату, на котором увековечат имена около 62 тыс. павших в боях подо Ржевом и похороненных на территории района. Мемориал планируется открыть к 9 мая 2020 года, проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Белоруссии, Минкультуры РФ и правительства Тверской области.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января по апрель 1942 года и в марте 1943. В ходе боев сотни тысяч советских солдат погибли, пропали без вести или попали в плен. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной армии на всем советско-германском фронте.