В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 100 тыс. за сбыт лекарств с кодеином

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Заксобрание Вологодской области внесло в Госдуму в четверг законопроект о введении административных штрафов за сбыт лекарственных препаратов с содержанием кодеина. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно тексту, незаконная продажа лекарств с малым содержанием наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен, может повлечь за собой административный штраф для граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 40 тыс. рублей, и для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация препаратов. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Как отмечают разработчики законопроекта в пояснительных материалах, "по новой статье будут привлекаться к ответственности физические лица за незаконный оборот кодеинсодержащих лекарственных препаратов, поскольку кодеин является основой наркотического средства дезоморфина". "Поводом для подготовки данной инициативы послужили предложения правоохранительных органов, которые отметили ухудшение ситуации с дезоморфиновой наркоманией", - отмечают авторы.

Они подчеркивают, что "для кардинального изменения ситуации с "дезоморфиновой" наркоманией необходимо ужесточить ответственность за незаконный оборот лекарственных препаратов с малым содержанием кодеина". Разработчики уточняют, что на данный момент торговля такими лекарствами попадает под статью КоАП "Незаконная продажа товаров, оборот которых ограничен", максимальный штраф по которой составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.