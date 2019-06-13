Лучших врачей России наградили главной медицинской премией страны "Призвание"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Лучшие российские врачи в четверг удостоились премии "Призвание" в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в этом году 16 июня, сообщает корреспондент ТАСС.

"Призвание" - главная медицинская премия России. Традиционно лучшие врачи получили премии в номинациях: "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии". В этом году награду врачам вручили в 19-й раз. Церемонию вели телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева и музыкант, врач-реаниматолог Александр Розенбаум.

"Сердечно поздравляю лауреатов и всех участников с наступающим профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Награда вручается по-настоящему уникальным специалистам из разных регионов нашей страны, людям самоотверженным, душевно щедрым, посвятившим себя самому благородному делу - искусству врачевания. Благодаря вам развивается медицинская наука, разрабатываются новые лекарства, высокоэффективные методы лечения и диагностики, проводятся сложнейшие операции", - зачитала обращение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Новые методы лечения и диагностики

В номинации "За проведение уникальной операции" награждены врачи из Научного медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Приорова в Москве. Специалисты под руководством заведующего отделением патологии позвоночника Сергея Колесова два года назад провели пятичасовую операцию мальчику с парезом и практически параличом обеих ног, благодаря которой сегодня ребенок может бегать. Операция такой сложности была проведения в России и в мире впервые.

За создание нового направления в медицине, "школы диабета", премию "Призвание" получила группа врачей-эндокринологов под руководством заместителя директора НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, директора Института диабета Марины Шестаковой. Проект направлен на повышение информированности пациентов с сахарным диабетом о факторах риска его развития и формирование умений и навыков по самоконтролю за состоянием здоровья, оказанию первой доврачебной помощи в случае обострения. На сегодняшний день сотни "школ диабета" действуют по всей стране.

Детские хирурги, комбустиологи и реабилитологи под руководством врача-детского хирурга, кандидата медицинских наук Алексея Трусова получили премию "За создание нового метода лечения". Врачи создали новую технологию лечения ожогов и послеожоговых рубцов, благодаря которому из маленькой части кожи можно получить полнослойный кожный трансплантат любого размера.

Премию "Призвание" в номинации "За вклад в развитие медицины, внесенные представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий" в свою очередь получил хирург-офтальмолог, кандидат медицинских наук Андрей Лапочкин. Он создал новейшую технологию лечения глаукомы, благодаря которой появилась возможность регулировать и нормализовать глазное давление.

Верность профессии

В этом году в дополнительной номинации "Специальная премия врачам, оказывающим помощь во время войн, террористических актов, стихийных бедствий и катастроф" премию получила бригада врачей из Москвы, Челябинска и Магнитогорска за спасение 11-месячного Вани Фокина, пострадавшего при обрушении жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Вместе с ними на сцену вышли и сотрудники МЧС, нашедшие под завалами маленького Ваню, - Петр Гриценко, Андрей Вальман и Андрей Федоров со своей овчаркой по кличке Хазар.

Специальной премией Первого канала за борьбу с онкологическими заболеваниями и спасение множества жизней также награждены специалисты Центра протонной терапии Медицинского института им. Сергея Березина города Санкт-Петербург.

Последний по счету, но не по значению стала номинация "За верность профессии". Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова под овацию зала вручила премию "Призвание" заслуженному врачу РСФСР, специалисту Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Челябинске Виктору Гладышеву. Врачу, отдавшему профессии 58 лет своей жизни. Гладышев выполнил более восьми тысяч операций и является автором множества научных статей, изобретений и рационализаторских предложений.

"Самое дорогое доверяет общество и любая страна медикам - это здоровье своих людей. Уважаемые коллеги, нам повезло с вами жить и работать в особый исторический период, в период, кода самым главным приоритетом для страны является укрепление здоровья наших граждан. В нашей профессии достичь высот, не затрачивая свои духовные, душевные силы, свое сердце, просто невозможно. Дорогие друзья, позвольте вас от всей моей души поздравить еще раз с сегодняшним праздником, поблагодарить вас за самоотверженный труд, за талант, мастерство, за верность призванию", - сказала министр.