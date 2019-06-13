Минздрав: траты на препараты для химиотерапии не влияют на доступность других лекарств

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минздрав России назвал обоснованным рост расходов на приобретение препаратов для терапии онкозаболеваний и отметил, что это не повлияло на закупки лекарств для лечения других заболеваний. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Ранее газета "Коммерсантъ" выступила с утверждением, что реализация федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение" будто бы вызвала не только рост расходов госучреждений на лекарства для химиотерапии, но и привела к сокращению трат на препараты для лечения других заболеваний. В Минздраве отметили, что рост расходов на лекарства для терапии рака был обоснованным, с учетом того, что на закупку современных лекарств было выделено дополнительно 70 млрд рублей в 2019 году.

"При этом ограничений гарантий по другим заболеваниям, в том числе при обеспечении лекарственными препаратами в стационарных условиях и условиях дневного стационара не отмечается, что подтверждается ростом средней стоимости законченного случая. Так, средний тариф по итогам четырех месяцев текущего года по профилю "кардиология" увеличился на 7,2 п. п. по сравнению с уровнем 2018 года, "ревматология"- на 6,5 п. п., "гастроэнтерология" - на 5,1 п. п., "неврология" и "эндокринология" - на 3,5 п. п.", - говорится в сообщении министерства.

Закупочные цены лекарств госпитального сегмента, по информации Минздрава, в 2019 году повысились на 2 п. п. В целом, согласно данным мониторинга ценовой и ассортиментной доступности, "за 5 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препрараты (ЖНВЛП) повысился на 2,3 п. п., при этом рост цен на отечественные ЖНВЛП, составил 4,2%". Уровень розничных цен на импортные ЖНВЛП в амбулаторном сегменте повысился на 0,6 п. п.

"По данным, представленным в статье, в первом квартале 2019 года отмечается увеличение расчетного показателя средней стоимости закупленной упаковки, который в значительной степени зависит от структуры закупаемых групп препаратов. Таким образом, данный показатель не может отражать динамику стоимости конкретного лекарственного препарата. Кроме того, данные о закупках лекарственных препаратов по итогам первого квартала не могут отражать ассортиментную доступность, так как закупки осуществляются в том числе исходя из имеющихся товарных запасов, а также сроков планирования", - уточняется в сообщении пресс-службы министерства.

"Учитывая изложенное, обоснованный рост расходов на приобретение противоопухолевых препаратов не повлиял на лекарственную доступность при иных патологиях", - отмечается в сообщении пресс-службы.