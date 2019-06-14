Филарет заявил о давлении и попытках подкупа епископов во время голосования за главу ПЦУ

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил о давлении бывшего президента Петра Порошенко на епископов во время избрания главы новой церковной структуры, а также о попытках их подкупа.

Порошенко, по словам Филарета, воздействовал на епископов, чтобы они избрали главой ПЦУ бывшего митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Винницкого Симеона (Шостацкий). "И вот вы обратите внимание на то, что архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов: за Епифания [глава ПЦУ] проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28 <...> Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - сказал он в интервью изданию "Главком". Филарет также сообщил о наличии у него сведений о подкупе епископов накануне голосования. "Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по $20 тыс.", - добавил он, отметив, правда, что не может это однозначно утверждать.

Филарет также выразил уверенность, что ПЦУ находится под давлением властей и олигархов. "Влияют. И не только олигархи. Но я не хочу об этом говорить, потому что это только будет ссорить нас [с Епифанием]. Нам надо все-таки думать о единстве", - заключил почетный патриарх.

15 декабря минувшего года в Киеве под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся так называемый объединительный собор. На нем было объявлено о создании в стране новой церковной структуры за счет объединения прежних неканонических образований - Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Филаретом и Украинской автокефальной православной церкви.

В начале января этого года Константинопольский патриарх вручил томос об автокефалии новой церкви. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата расценила эти действия как нелегитимные и отказалась их признавать. Отказались публично признавать новую церковь на Украине и все остальные православные поместные церкви.

Филарет, который изначально принимал самое активное участие в создании на Украине новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее, со временем начал активно высказывать свое неудовольствие деятельностью ПЦУ и ее главы Епифания. В настоящее время он планирует созвать 20 июня поместный православный собор своего Киевского патриархата, который должен был быть распущен сразу после образования ПЦУ в декабре прошлого года, но, как выяснилось, до сих пор продолжает существовать.