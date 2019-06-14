Мать найденной в захламленной квартире в Москве девочки ограничили в родительских правах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Головинский суд Москвы по требованию прокуратуры и органов опеки ограничил в родительских правах Ирину Гаращенко - мать пятилетней девочки, оставленной одной в квартире на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

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"Суд решил ограничить Гаращенко в родительских правах. Передать несовершеннолетнюю на попечение отделу социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково. Взыскивать с Гаращенко И. В. алименты на содержание несовершеннолетней Гаращенко Л. Е. в размере 1/4 части всех видов заработка до совершеннолетия ребенка", - сказала пресс-секретарь суда.

С иском о лишении Гаращенко родительских прав одновременно обратились как отдел социальной защиты населения района Левобережный, так и Головинская межрайонная прокуратра Москвы. Иск рассматривался в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе была обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и признаками истощения. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Женщина была задержана и арестована. Ей вменялось совершение преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии).