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Опросы общественного мнения

ФОМ: 47% россиян удовлетворены экономической ситуацией в стране

Согласно опросу, доля тех, кто негативно оценивает ситуацию в экономике, снизилась с 45% в феврале до 40% в июне

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Доля россиян, оценивающих экономическую ситуацию в стране как удовлетворительную, выросла с 42% в феврале до 47% в июне. Такие данные следуют из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованных в пятницу на официальном сайте организации. 

По данным социологов, также увеличилось число тех, кто считает, что дела в этой сфере идут хорошо - с 6% до 7%. Вместе с тем доля тех, кто негативно оценивает ситуацию в экономике страны, снизилась с 45% в феврале до 40% в июне.

Доля тех, кто считает, что ситуация в экономике страны постепенно улучшается, выросла с 16% до 17%, а тех, кто уверен в обратном, снизилась с 50% до 41%.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 8-9 июня в 53 субъектах. В исследовании приняло 1,5 тыс. человек.

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