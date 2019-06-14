ГОСТ для дорог, допускающий скорость до 130 км/ч, будет лишь рекомендацией

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый ГОСТ, допускающий увеличение скорости на скоростных трассах до 130 км/ч, будет носить рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

"Он (ГОСТ - прим. ред) будет носить рекомендательный характер. Принятие стандарта не означает, что на следующий день на всех федеральных трассах страны поменяются дорожные знаки на 130 км/ч", - говорится в сообщении Росавтодора.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" сообщила, что Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ разработал проект нового стандарта (ГОСТ), который позволит владельцам автомагистралей увеличить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах. Согласно новым поправкам, скоростной лимит может быть поднят на платных участках трасс М4 ("Дон") и М11 (Москва - Санкт-Петербург), которые находятся по управлением ГК "Автодор".

Как отмечается в сообщении Росавтодора, всего потенциально увеличить скорость возможно на 44 участках трасс: из них на 17 участках (общей протяженностью 32 км) - до 90 км/ч, на 27 участках (1044 км) - до 110 км/ч.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, лимит в 130 км/ч на европейских автомагистралях действует на дорогах Франции, Дании и Германии, в остальных странах - 100-120 км/ч. Однако с 1 июля 2018 года во Франции на автодорогах, не относящихся к магистралям, скорость была снижена с 90 км/ч до 80 км/ч.