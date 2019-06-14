ВЦИОМ: в России сохраняется стабильный уровень доверия граждан власти

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Рейтинги доверия граждан политическим институтам России находятся в сформировавшихся коридорах значений. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 3 по 9 июня.

Согласно данным исследования, опубликованным в пятницу, показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина по среднему значению составил 64,2% (неделей ранее 63,9%), оценки работы премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства России за последнюю неделю скорректировались до 38,3% и 41,1% соответственно (ранее было 37,5% и 42%). "Все политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений", - говорится на сайте ВЦИОМ.

Согласно данным центра, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,7% респондентов, Дмитрию Медведеву - 37,8%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 34,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову - 33,7%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову - 26,6% опрошенных. При этом в рейтинге доверия российским политикам в целом показатель Путина составил 31,1%. Вторую и третью позиции в списке занимают министр обороны Сергей Шойгу (13,2%) и глава МИД РФ Сергей Лавров (11,4%).

Как уточнил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, которого цитирует пресс-служба исследовательского центра, политические индикаторы на прошедшей неделе оказались стабильными. "Это касается в том числе и оценок деятельности, показателей доверия главе государства. Текущая динамика носит колебательный характер. Колебания большинства показателей составляют несколько десятых процента, что меньше погрешности исследования", - сказал Мамонов.

В инициативном опросе "ВЦИОМ-Спутник" ежедневно принимали участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.