Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 15 июня. /ТАСС/. Жители города Алеппо, пострадавшего от боевых действий, получили гуманитарную помощь от российских военных. В продовольственные наборы вошли продукты первой необходимости, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Руслан Ахметов.

"Четыре банки тушенки, килограмм сахара, килограмм риса, килограмм муки и чай <...> Я думаю, для них [местных жителей] это очень важно. Ну вы сами видите, люди не особо хорошо здесь живут и поэтому для них все, что достается, приятно", - сказал он.

На улице, где российские военные раздают продуктовые наборы, многие дома разрушены. Во время войны этот район под названием Сахур-Тляти был оккупирован террористами. Люди постепенно возвращаются в места, где проживали до начала боевых действий, идет восстановление городской инфраструктуры.

"Когда в нашем районе хозяйничали террористы, мне и всем местным жителям было очень непросто. К счастью, боевиков прогнали с нашей земли, но теперь же нужно восстановить все, что они разрушили. Мы стараемся, делаем, правда, очень многое", - говорит глава района Абдураззак Эльуэйс.