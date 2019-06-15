Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности лихорадки денге в Таиланде

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил россиянам, планирующим поездки в Таиланд, об опасности лихорадки денге, эпидемия которой объявлена в этой стране. Соответствующая информация размещена в субботу на сайте ведомства.

"По информации департамента по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения Королевства Таиланд, в стране объявлена эпидемия лихорадки денге, число случаев которой более чем два раза превысило показатели за последние пять лет. С начала текущего года заболели около 30 тыс. человек, более 40 - погибли. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отметил, что власти Таиланда принимают необходимые меры по борьбе с заболеванием, но отмечают сложности борьбы с переносчиками эпидемии - комарами. В целях профилактики инфекционных заболеваний ведомство считает необходимым соблюдать меры предосторожности и рекомендует носить одежду, максимально закрывающую части тела, использовать специальные отпугивающие насекомых средства, а также обязательно ставить сетки на окна и двери в помещениях.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей. Одна из самых масштабных эпидемий заболевания была зарегистрирована на Кубе в 1981 году, когда, по официальным данным, погибли более 150 человек, а заразились порядка 10 тыс.