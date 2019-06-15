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"Аэрофлот" намерен включить в черный список дебошира с рейса Барселона - Москва

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в авиакомпании

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" намерена включить дебошира, из-за которого самолет рейса Барселона - Москва в пятницу был вынужден приземлиться в Варшаве, если пассажира привлекут к ответственности правоохранительные органы. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Как рассказали в компании, пассажир бизнес-класса с признаками алкогольного опьянения оскорблял бортпроводников и пассажиров, отказывался подчиняться требованиям экипажа и командира воздушного судна. При задержании в аэропорту Варшавы, по данным "Аэрофлота", мужчина "оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов Польши". Задержка в связи с инцидентом составила около двух часов.

"В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в заявлении перевозчика.

"По данному инциденту "Аэрофлот" намерен добиваться максимально жесткого наказания с взысканием причиненного вреда авиакомпании, - отметили в пресс-службе. - Дебошир будет включен в черный список в случае привлечения его к административной или уголовной ответственности по статьям, предусмотренным ст. 107.1 ВК РФ".

Как напомнили в авиакомпании, "Аэрофлот" "неоднократно выступал с предложением о предоставлении экипажу возможности применять специальные средства сдерживания". "Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет принят", - добавили в пресс-службе.

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