В МЖД объяснили, что поезд "Брянск - Москва" не терял вагон на ходу

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московская железная дорога сообщила, что информация о том, что у поезда назначением Брянск - Москва в субботу во время движения отцепился вагон, не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация, что у пассажирского поезда "Брянск - Москва" на ходу отцепился вагон.

"Вагон отцепился не на ходу, а на станции. Это видно даже на фотографиях: вагон стоит на станции "Брянск" и у него между вагонами 10 м. Железнодорожники устраняли ситуацию. Из-за этого поезд отправился с задержкой", - сказал ТАСС представитель пресс-службы МЖД.

Как уточняется на сайте МЖД, инцидент произошел утром 15 июня, отправление пассажирского поезда № 738 назначением Брянск - Москва было задержано на 3 часа 17 минут. "Для того, чтобы пассажиры смогли продолжить поездку в Москву в 10:05 на станцию "Брянск-Орловский" был подан резервный состав. В 10:22 поезд отправился по маршруту следования. Пассажирам по их желанию, оформлялись проездные документы на другие поезда данного направления и производился возврат полной стоимости проездных документов", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, Брянская транспортная прокуратура начала проверку информации. "Брянская транспортная прокуратура организовала проверку по факту расцепки вагонов пассажирского поезда № 738 сообщением Брянск - Москва", - сказала она.