ПЦУ обязала все примкнувшие к ней приходы пройти перерегистрацию до конца июня

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Все приходы, примкнувшие к так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), должны пройти перерегистрацию до заседания синода ПЦУ, который состоится до конца июня. Об этом в воскресенье сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

"Священный синод Православной церкви Украины состоится в конце июня", - сообщил он в эфире "5 канала", добавив, что все приходы к этому моменту должны перерегистрироваться. Этого, по его словам, избегает епархия бывшего главы раскольнического Киевского патриархата (УПЦ КП), а ныне почетного патриарха ПЦУ Филарета. "Почти все епархии зарегистрировались. Одна из тех немногих, которая сейчас не зарегистрировалась, - это епархия, которую возглавляет патриарх Филарет. Он как иерарх желает быть в составе ПЦУ, соответственно, он должен это показать, подав на регистрацию устав", - отметил Зоря.

Известно, что Филарет начал от своего имени рассылать приглашения на собор для восстановления УПЦ КП. В случае проведения собора ПЦУ пригрозила отлучить его от церкви. На своем соборе, по данным украинских СМИ, Филарет планирует пересмотреть решения УПЦ КП, которые открыли путь к созданию ПЦУ.

Филарет (Денисенко) принимал самое активное участие в создании на Украине новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее, но затем начал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания (Думенко). Он открыто заявил, что больше не признает томос, который новая церковь получила от Константинопольского патриарха, поскольку этот документ вместо предоставления автокефалии поставил ПЦУ в зависимость от Константинополя.

В свое время Филарет был предстоятелем канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и даже претендовал на пост патриарха Русской православной церкви (РПЦ). Впоследствии он покинул РПЦ и провозгласил создание самостоятельной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ее, как и нынешнюю ПЦУ, отказались признавать все поместные православные церкви, а сам Филарет был лишен сана и отлучен от церкви. После создания на Украине ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но как оказалось, существует до сих пор.