Глава Дагестана госпитализирован в Москве с воспалением легких

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев помещен в одну из клиник Москвы с воспалением легких, временно исполнять его обязанности будет председатель правительства республики Артем Здунов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом "воспаление легких". На время отсутствия главы Дагестана исполнение его обязанностей возложено на председателя правительства Дагестана Здунова А. А.", - говорится в сообщении.