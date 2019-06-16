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Глава Дагестана госпитализирован в Москве с воспалением легких

Исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Артем Здунов

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев помещен в одну из клиник Москвы с воспалением легких, временно исполнять его обязанности будет председатель правительства республики Артем Здунов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом "воспаление легких". На время отсутствия главы Дагестана исполнение его обязанностей возложено на председателя правительства Дагестана Здунова А. А.", - говорится в сообщении.

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