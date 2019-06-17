ВЦИОМ: большинство россиян хотели бы, чтобы их дети получили первый заработок до 18 лет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Большинство опрошенных граждан РФ одобряют желание подростков начать работать до наступления совершеннолетия и считают, что самостоятельный заработок дает финансовую независимость и возможность помочь семье. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Россияне поддерживают подростков, решивших получить свой первый опыт работы до 18 лет (83%). При этом большинство опрошенных (74%) сами начали работать в подростковом возрасте. Чаще всего это делали мужчины (86%). Большая часть опрошенных (80%) выразили желание, чтобы и их дети пробовали подрабатывать до достижения 18 лет", - говорится в документе.

Из результатов исследования следует, что первый настоящий заработок россияне получали в среднем в 16 лет. Чаще всего первый опыт работы они приобретали в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), а также в сфере торговли (7%).

Основными преимуществами раннего начала трудовой деятельности россияне считают возможность зарабатывать, быть финансово независимыми (37%); приобщение к труду, уважение чужого труда (25%), а также полезную занятость, когда подростки не сидят без дела "в смартфоне" (18%). Примерно треть опрошенных - 31% - не видит в ранней трудовой деятельности никаких отрицательных моментов; 16% указывают на нарушение законодательства работодателями и тяжелые условия труда, 11% - на нехватку времени на учебу.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13 июня среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.