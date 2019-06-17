На въезде в Екатеринбург убрали табличку "Город бесов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник.
Ранее журналист Владимир Соловьев назвал Екатеринбург "городом бесов" из-за майских протестных акций по вопросу строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади.
"Сегодня утром службам благоустройства было дано задание [убрать данную табличку]. Около 11:00 (9:00 мск) ее убрали", - сказала собеседница агентства.
В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции - горожане протестовали против постройки в сквере собора. Храм планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин высказался за проведение опроса среди местных жителей по вопросу выбора места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан по площадкам для возможного места строительства собора.