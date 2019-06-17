На въезде в Екатеринбург убрали табличку "Город бесов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник.

Ранее журналист Владимир Соловьев назвал Екатеринбург "городом бесов" из-за майских протестных акций по вопросу строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади.