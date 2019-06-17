Роспотребнадзор напомнил, что большинство россиян поддерживают маркировку "Светофор"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 80% населения России поддерживают маркировку продуктов питания цветами светофора - зеленым, желтым или красным - в зависимости от содержания в них соли, сахара и жирных кислот, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт сообщила, что в октябре планируется принять ГОСТ по цветовой маркировке продуктов по типу "Светофор". Предполагается, что ГОСТ на цветовую маркировку будет действовать на территории стран, которые входят в Евразийский совет по стандартизации - России, Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Требования стандарта не будут распространять на сырье и продукты с однородным составом. При этом уточняется, что ГОСТы в России не носят обязательный характер.

"По данным исследования ВЦИОМ, более 80% процентов россиян поддерживают введение трехцветной маркировки продуктов. Три четверти граждан (74%) потенциально готовы ориентироваться на такую индикацию при покупке продуктов. Надежду на улучшение состояния здоровья населения в связи с введением предложенной формы обозначений на продуктах выразили 47% респондентов", - говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, 67% респондентов считают достаточной информацию о пищевой ценности продукта, указанной на этикетках. Кроме того, около половины респондентов (47-53%) отдавали предпочтение маркировке на 100 граммов продукта, 16-23% больше нравилась маркировка на порцию, каждый пятый же считает, что удобнее было бы наличие обеих маркировок рядом. "Потребителя необходимо информировать о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно употреблять практически без ограничения, а какие требуют более умеренного употребления", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Проект добровольной маркировки пищевых продуктов и напитков "Светофор" начался 1 июня 2018 года по инициативе Роспотребнадзора. Ранее ведомство подготовило методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей, разработанные НИИ питания и биотехнологии. Как следует из материалов Роспотребнадзора, красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый - для продуктов со средним содержанием этих веществ, зеленый - с низким.