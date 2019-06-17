Следователи проводят проверку по обращению жительницы Калуги на "Прямую линию" с Путиным

ТАСС, 17 июня. Следователи организовали доследственную проверку по сообщению жительницы Калуги на "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным, которая обратилась по поводу переселения из аварийного жилья. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калужской области.

"Следственными органами СК РФ по Калужской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на "Прямую линию" с президентом РФ, о нарушении жилищных прав жительницы Калуги. В обращении она сообщала, что длительное время проживает во временном бараке. По информации следствия, указанный дом находится в пригороде Калуги, в 2014 году признан аварийным и подлежит сносу, а жильцы - переселению", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня, она состоится уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор "Прямая линия" проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. 16 июня сообщалось, что зарегистрировано более 610 тыс. обращений.