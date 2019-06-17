Экс-заместителя полпреда по СЗФО Дацышина освободили после переквалификации дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга в понедельник огласил приговор бывшему заместителю полпреда президента по СЗФО Александру Дацышину по уголовному делу о пособничестве в вымогательстве денег у главы управления СК по Калининградской области. Суд переквалифицировал ему обвинение на статью о пособничестве в покушении на самоуправство, назначил наказание в виде 350 часов обязательных работ и освободил от наказания по отбытию, передает корреспондент ТАСС.

"Дацышина признать виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Пособничество в покушении на самоуправство"). Назначить ему наказание в виде 350 часов обязательных работ. От наказания освободить за отбытием", - сказала судья Валерия Ковалева.

Ранее Дацышин обвинялся в пособничестве в вымогательстве (ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). Вторым фигурантом дела является экс-депутат Калининградской областной думы и журналист Игорь Рудников. Он обвинялся в вымогательстве и в том, что не уведомил о наличии документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (п. "б" ч. 3 ст. 163, ст. 330.2 УК РФ). Суд не нашел состава преступления по статье о вымогательстве и также переквалифицировал Рудникову обвинение на статью о самоуправстве, назначил наказание в виде 550 часов обязательных работ и также освободил его в связи с отбытием. Свою вину оба не признали.

Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением СК РФ. По версии следствия, Дацышин помогал Рудникову, который на момент совершения преступления был главным редактором издания "Новые колеса", вымогать $50 тыс. у руководителя управления СК по Калининградской области Виктора Леденева за прекращение публикации компрометирующей его информации. По мнению фигурантов, история с вымогательством является провокацией. Дацышин с ноября 2017 года находится под домашним арестом.

Ранее Верховный суд РФ постановил передать это дело из Калининграда в Петербург, чтобы обеспечить беспристрастное разбирательство. Прокуратура просила признать Дацышина виновным в пособничестве в вымогательстве и осудить на восемь лет колонии строгого режима. Для Рудникова обвинение просило десять лет колонии.