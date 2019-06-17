После проверки 12 чиновников Росрыболовства привлекли к ответственности

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Двенадцать должностных лиц органов Росрыболовства привлечены к дисциплинарной ответственности после прокурорской проверки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"К дисциплинарной ответственности по результатам проведенных служебных проверок привлечены 12 должностных лиц органов Росрыболовства, в том числе семь - из числа руководящего состава", - сказали в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура выявила в деятельности ведомства многочисленные нарушения законодательства, направленного на сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов. В частности, Росрыболовство не обеспечило реализацию контрольно-надзорных полномочий в сфере охраны рыбных ресурсов, а также не искоренило практику незаконной выдачи разрешений на вылов. "Ненадлежащим образом осуществляется государственный мониторинг водных биоресурсов и информационное обеспечение рыбохозяйственной отрасли. Росрыболовством не было обеспечено целевое и эффективное использование средств федерального бюджета и выполнение функций государственного заказчика в области охраны и воспроизводства рыб. Кроме того, установлено отсутствие необходимого материально-технического и правового обеспечения органов рыбоохраны", - отметили в Генпрокуратуре.

Надзорное ведомство внесло в Росрыболовство представление. По результатам его рассмотрения на расширенном заседании коллегии ведомства был рассмотрен вопрос о принятии исчерпывающих мер по повышению эффективности госконтроля, изъятия незаконных орудий лова. Предъявлены иски к хозяйствующим субъектам с требованием выполнить искусственное воспроизводство рыб, разработаны организационно-распорядительные документы по совершенствованию системы мониторинга рыболовства. Также на заседании проработан вопрос о дополнительном финансировании органов рыбоохраны.