Выставку об истории пассажирского судоходства РФ откроют на форуме "Реки России" в Твери

ТАСС, 17 июня. Представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта и крупнейших российских туроператоров 2 июля примут участие в туристском форуме "Реки России" в Тверской области. На площадке мероприятия планируется открыть выставку об истории пассажирского судоходства, сказали ТАСС в понедельник пресс-службе областного правительства.

"На форуме "Реки России", который откроется в Тверской области 2 июля будет представлена выставка об истории российского пассажирского судоходства. Ее наполнение еще прорабатывается, но уже известно, что в экспозиции будут материалы о путешествии императрицы Екатерины II в 1767 году по Волге до Симбирска на галере "Тверь" - отправление в путь происходило от пристани Императорского дворца в Твери. А также документы о создании в 1853 году в Твери пассажирского пароходного общества, которое входило в тройку крупнейших пароходств России", - сказал собеседник агентства.

Форум пройдет на площадке отеля Radisson Resort, Zavidovo в Конаковском районе, где реализуется проект туристско-рекреационного кластера "Волжское море". "Туризм в целом и водный, в частности, мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона. На территории Тверской области насчитывается более 900 рек, включая истоки Волги и Западной Двины, свыше 1,7 тыс. озер, в том числе известное всей России озеро Селигер. Потенциал для водного туризма в Тверской области огромен", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

На пленарной сессии и тематических площадках форума, по данным пресс-службы, обсудят вопросы привлечения инвестиций в развитие внутренних водных путей, увеличения турпотока в малых городах, расположенных на реках и другие.

Форум речного туризма проводился в области с 2013 года, с 2016 года он переименован в национальный туристский форум "Реки России". За это время мероприятие признано одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии. Его организаторами выступают правительство региона и Ростуризм.