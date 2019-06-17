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Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений

ТАСС, 18 июня. Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются во вторник в ряде стран мира. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Великобритании, Италии) и Латинской Америки (Бразилии. Колумбии, Перу).

У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений (78%), соединением (18%) и отображением времени последних действий других пользователей (3%).

О сбоях в России пока не сообщается.

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ГерманияВеликобританияИталияРоссия
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