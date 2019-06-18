Народный артист РФ и Якутии Семен Оконешников умер после долгой болезни

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Народный артист Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Семен Оконешников умер после продолжительной болезни. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Руководство Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным, близким, коллективу Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Суорун Омоллоона по поводу кончины после продолжительной болезни заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Саха (Якутия), кавалера почетного знака Республики Саха (Якутия) "Гражданская доблесть", лауреата республиканского общественного конкурса "Имя культуры", почетного гражданина Намского улуса Семена Оконешникова", - говорится в тексте телеграммы, подписанном главой региона Айсеном Николаевым.

Оконешников родился 29 августа 1944 году в Бетюнском наслеге Намского района и начал творческий путь в 1962 году, работая в хоре музыкально-драматического театра и хоре радиокомитета. Он учился в Якутском музыкальном училище по классу вокала, во время военной службы был солистом Краснознаменного ансамбля песни и пляски Забайкальского военного округа. С 1975 года, после окончания Уральской государственной консерватории, работал солистом оперы Якутского музыкального театра, с 1991 года - солистом театра оперы и балета.

Среди наиболее известных ролей Семена Оконешникова - Ленский в опере "Евгений Онегин" Чайковского, князь в "Русалке" Даргомыжского, Жрец в "Волшебной флейте Моцарта, Альфред в "Травиате" Верди и другие. За многочисленные гастроли по районам республики он был награжден знаком "Отличник культурного шефства над селом". В 1980-е годы он пел в составе популярного вокального квартета "Энсиэли".