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Работа WhatsApp восстановлена после сбоя

Больше всего жалоб на работу мессенджера поступило от пользователей из Италии, Великобритании и Германии

ТАСС, 18 июня. Работа мессенджера WhatsApp восстановлена после сбоя, который был зафиксирован во вторник в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблем в работе WhatsApp нет", - отмечено в сообщении.

Сбой был зафиксирован в 02:02 по московскому времени. Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Великобритании, Италии) и Латинской Америки (Бразилии, Колумбии, Перу). Сбоев в России зафиксировано не было.

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БразилияПеруГерманияВеликобританияИталияКолумбияРоссия
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