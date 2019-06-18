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Число отелей на Кубани, работающих по системе "все включено", выросло за год на 30%

По словам главы региона, к старту курортного сезона 2019 года в таком формате работают 56 гостиниц и отелей

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Количество гостиниц в Краснодарском крае, работающих по разработанным в регионе стандартам формата "все включено", увеличилось к началу курортного сезона на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщил ТАСС во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В 2018 году по стандартам формата "все включено" на Кубани работали 43 отеля. В 2017 году, когда регион первыми в стране решил модернизировать формат предоставляемых услуг на курортах, их было только 30.

"К старту курортного сезона 2019 года количество гостиниц и отелей региона, предоставляющих услуги по системе "все включено" и "ультра все включено" увеличилось на 30%. Сегодня в таком формате работают 56 гостиниц и отелей", - сказал глава региона.

Он уточнил, что в этом году по системе "все включено" начал работать первый отель в Темрюкском районе на Кубани, большая часть таких гостиниц сосредоточена на побережье Черного моря - в Анапе, Сочи, Геленджике, Туапсинском районе.

"Мы видим, что наши усилия не напрасны - загрузка подобных гостиничных объектов составляет от 90 до 100%. Туристы по достоинству оценили удобство и экономичность такого отдыха. Отмечу, что особое внимание мы уделяем качественному питанию на курортах. Для этого гостиницам и отелям рекомендовано использовать продукты кубанского производства", - добавил Кондратьев.

В 2018 году в Краснодарском крае отдохнули 17 млн человек, это рекордный показатель. Власти региона заявляли, что в 2019 году планируется увеличить поток туристов, для этого проводятся мероприятия по благоустройству, разработаны новые туристические продукты.

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