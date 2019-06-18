"Мегафон" запустил платформу для поиска пропавших людей на основе "больших данных"

КРАСНОГОРСК, 18 июня. /ТАСС/. Мобильный оператор "Мегафон" запустил специализированную платформу "Мегафон. Поиск" для поиска пропавших людей с использованием технологии анализа "больших данных". Об этом во вторник сообщил генеральный директор компании Геворк Вермишян в ходе II Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов.

"Для поисково-спасательных операций ключевым является время. Задача, которую решает "Мегафон. Поиск", состоит в том, чтобы при помощи "больших данных" анализировать географию и место пропавшего человека и обеспечить доставку сведений о нем ближайшим свидетелям, которые с ним контактировали. Если человек пропал в том или ином регионе, мы по запросу от "Лиза Алерт" можем в течение всего двух минут (время работы алгоритма) выдать тысячи запросов через СМС- или MMS-сообщения людям, которые могли контактировать или могли видеть этого пропавшего человека", - сказал он.

Кроме того, отметил глава компании, рассылаемые через систему "Мегафон. Поиск" сообщения могут содержать фамилию, имя и отчество пропавшего человека, приметы, физиологические данные, фотографии.

Вермишян также уточнил, что с 24 марта по 18 июня "Мегафон" совместно с АНО "Центр поиска пропавших людей" провели пилот платформы, в рамках которого было произведено более 60 рассылок в связи с пропажей несовершеннолетних и пожилых людей. При этом, добавил гендиректор оператора, среднее количество номеров, на которое производились рассылки в рамках одной кампании по поиску, достигало 2 тыс., среднее время обработки алгоритма, то есть от запроса на рассылку до ее выдачи, составило порядка двух минут.

II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит с 18 по 22 июня. Его целью является налаживание взаимодействия между добровольческими поисковыми отрядами и госструктурами для эффективного решения проблемы поиска пропавших детей и взрослых. На форум приглашены представители МВД, МЧС, Минздрава, СК РФ, Минпросвещения, Агентства стратегических инициатив и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".