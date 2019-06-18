В Госдуму внесли проект об установке камер на дорогах только госорганами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" во вторник внесли на рассмотрение палаты законопроект, который разрешает установку камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах только государственным и муниципальным органам. Авторами инициативы выступили председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель Виталий Ефимов и первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, следует из думской электронной базы данных.

"Для фиксации нарушений ПДД уполномоченные в области организации дорожного движения органы госвласти РФ, органы госвласти субъектов РФ, органы местного самоуправления принимают решения об установке и использовании специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средств фото- и киносъемки, видеозаписи", - говорится в пояснительной записке. Как пояснял ранее ТАСС Лысаков, инициатива нацелена в том числе на исключение из этого процесса частных лиц, которые зачастую занимаются такой деятельностью не вполне легально.

Предполагается, что требования к средствам автоматической фиксации, порядку обработки и хранения информации, получаемой с их помощью, порядку передачи данных о выявленных с их помощью нарушениях в надзорные органы контроля, порядку оборудования автодорог камерами, выбору их месторасположения, порядку обеспечения их обслуживания будут устанавливаться правительством РФ.

При этом "в целях незамедлительного реагирования на дорожную ситуацию" органы исполнительной власти регионов, органы местного самоуправления, организации, уполномоченные в области дорожного движения, могут осуществлять регулирование в соответствии с ПДД до прибытия сотрудника полиции, наделенного в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения. Для остановки автомобиля лица, наделенные такими полномочиями и непосредственно осуществляющие это регулирование, должны будут использовать диск с красным сигналом либо со световозвращателем. "Для привлечения внимания водителей транспортных средств указанные уполномоченные лица могут пользоваться сигналом свистком", - предлагают законодатели.

Законом или нормативным правовым актом субъекта РФ для этих сотрудников могут быть установлены "требования к форменной одежде и нагрудному знаку", которые позволят идентифицировать их как лиц, наделенных соответствующими полномочиями. В иных случаях они будут обязаны предъявлять по требованию водителя служебное удостоверение. Предполагается, что они будут проходить первичную (при поступлении на работу) и периодическую (в течение трудовой деятельности) аттестации, предусматривающие проверку знаний ПДД и других нормативных актов.