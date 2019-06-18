{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев объявил благодарность главе Ставрополья за укрепление обороноспособности России

Соответствующее распоряжение главы кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову за заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности. Соответствующее распоряжение главы кабмина от 15 июня опубликовано на официальном портале правовой информации.

Этим же распоряжением премьер объявил благодарность коллективу многофункционального центра предоставления госуслуг Якутии - за большой вклад в повышение эффективности предоставления государственных услуг населению.

Медведев также объявил благодарность коллективу завода "Ростсельмаш" за "большой вклад в развитие сельскохозяйственного машиностроения и высокие трудовые достижения".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичВладимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
Конкурсная комиссия начала рассмотрение первых 15 заявок на "ленинградский гектар"
Участники программы получают до 10 га земли и грант до 3 млн рублей
Читать полностью