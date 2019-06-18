Медведев объявил благодарность главе Ставрополья за укрепление обороноспособности России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову за заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности. Соответствующее распоряжение главы кабмина от 15 июня опубликовано на официальном портале правовой информации.

Этим же распоряжением премьер объявил благодарность коллективу многофункционального центра предоставления госуслуг Якутии - за большой вклад в повышение эффективности предоставления государственных услуг населению.

Медведев также объявил благодарность коллективу завода "Ростсельмаш" за "большой вклад в развитие сельскохозяйственного машиностроения и высокие трудовые достижения".