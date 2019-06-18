В Мосгорсуде не видят оснований для наказания судьи, вынесшего решение по Голунову

"Я бы очень хотел вернуться к своей прежней жизни". Голунов дал интервью Собчак

"За что? Вы же сами кричали после принятого тогда судьей решения [об избрании домашнего ареста]: "Слава российскому правосудию!" - сказала журналистам Егорова, отвечая на вопрос о возможности наказания для судьи Никулинского районного суда Михаила Максимова.

Отвечая на вопрос, почему судья Максимов не прекратил уголовное дело из-за недостаточности доказательств вины Голунова, глава Мосгорсуда ответила: "Приговора, которым признали, что эти наркотики были подброшены, нет. Судья имел документы и по ним принимал решение, а за принятое решение мы не наказываем, и оно не отменено".