{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прекращение дела против Ивана Голунова

В Мосгорсуде не видят оснований для наказания судьи, вынесшего решение по Голунову

Председатель суда Ольга Егорова отметила, что у судьи Никулинского районного суда Михаила Максимова были документы и по ним он принимал решение

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

На эту тему
"Я бы очень хотел вернуться к своей прежней жизни". Голунов дал интервью Собчак

"За что? Вы же сами кричали после принятого тогда судьей решения [об избрании домашнего ареста]: "Слава российскому правосудию!" - сказала журналистам Егорова, отвечая на вопрос о возможности наказания для судьи Никулинского районного суда Михаила Максимова.

Отвечая на вопрос, почему судья Максимов не прекратил уголовное дело из-за недостаточности доказательств вины Голунова, глава Мосгорсуда ответила: "Приговора, которым признали, что эти наркотики были подброшены, нет. Судья имел документы и по ним принимал решение, а за принятое решение мы не наказываем, и оно не отменено".

Теги
РоссияПрекращение дела против Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
В парке "Патриот" открыли пункт приема и оцифровки фото участников ВОВ
Оцифрованные фотографии станут частью экспозиции в мультимедийной галерее "Дорога памяти"
Читать полностью