В Мосгорсуде не видят оснований для наказания судьи, вынесшего решение по Голунову

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
"За что? Вы же сами кричали после принятого тогда судьей решения [об избрании домашнего ареста]: "Слава российскому правосудию!" - сказала журналистам Егорова, отвечая на вопрос о возможности наказания для судьи Никулинского районного суда Михаила Максимова.
Отвечая на вопрос, почему судья Максимов не прекратил уголовное дело из-за недостаточности доказательств вины Голунова, глава Мосгорсуда ответила: "Приговора, которым признали, что эти наркотики были подброшены, нет. Судья имел документы и по ним принимал решение, а за принятое решение мы не наказываем, и оно не отменено".