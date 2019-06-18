Лебедев назвал развитие соцгарантий в работе судей безусловным приоритетом для ВС РФ

КРАСНОДАР. 18 июня. /ТАСС/. Развитие социальные гарантии судей, таких как выплаты пособий при отправке в отставку, пожизненное содержание пенсионеров и соцпакет, являются безусловным приоритетом в работе Верховного суда РФ, заявил его председатель Вячеслав Лебедев в ходе выступления на XIV совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.

Он сообщил, что по инициативе Верховного суда в РФ был принят федеральный закон "О финансировании судов в РФ", который допускает уменьшение объемов финансирования судов только по согласованию с судебным сообществом. За счет этого на законодательном уровне в стране закреплены социальные гарантии независимости судей.

"Законодательство Российской Федерации о судоустройстве, судопроизводстве и статусе судей предусматривает систему гарантий независимости судей и судебной власти. Развитие этих гарантий - безусловный приоритет в работе Верховного суда РФ, поэтому опыт государств - членов ШОС в сфере укрепления судейской независимости представляет для нас особый интерес", - сказал Лебедев.

Он пояснил, что в России судьям уходящим или удаленным в отставку выплачивают выходное пособие из расчета ежемесячного денежного вознаграждения по последней должности за каждый полный год работы в должности судьи. Тем, кто уже находится в отставке и проработал в должности судьи не менее 20 лет, предлагается альтернатива: либо пенсия, либо не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание в размере 80% вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи. Жизнь, здоровье и имущество судей страхуют за счет средств из федерального бюджета, также судьи подлежат обязательному страхованию за счет федерального бюджета, они имеют право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение, предоставление бесплатного жилья.

В ходе выступления Лебедев также отметил, что независимость судебной власти в РФ является обязательным условием правосудия и справедливости. "Независимость судебной власти является необходимым условием эффективного правосудия и справедливого судебного разбирательства", - сказал Лебедев.

Он пояснил, что с точки зрения философии справедливость означает правильность позиции в принятии решений в интересах общества, с точки зрения разума - эта категория запрещает делать то, что пагубно для людей. "Как юридическая категория справедливость выражается в верховенстве права, равенстве всех перед законом и судом, законности и обоснованности судебных актов, которые могут быть обеспечены только в условиях независимого правосудия", - резюмировал он.