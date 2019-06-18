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Массовая драка в Пензенской области

Пострадавший в массовой драке под Пензой находится на искусственной вентиляции легких

По данным пресс-службы Минздрава региона, в его состоянии отмечается небольшая положительная динамика

ПЕНЗА, 18 июня. ТАСС. Мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии после массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области, находится на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Пациент находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказала собеседница агентства.

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Она уточнила, что врачи отмечают в его состоянии "небольшую положительную динамику". "Пострадавший был переведен в областную больницу им. Бурденко в Пензе, где ему будет оказана квалифицированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.

В результате драки в селе Чемодановка, которая произошла 13 июня, погиб один человек, еще один в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. После этого в полицию были доставлены более 170 человек.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В рамках расследования уголовных дел задержаны 28 человек. По решению Первомайского районного суда Пензы все они помещены под стражу.

Теги
РоссияПензенская областьМассовая драка в Пензенской области
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