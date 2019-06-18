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В России могут запретить членство в НКО лицам, подозревающимся в финансировании терроризма

Предлагается внести поправки в ФЗ "Об общественных объединениях", "О некоммерческих организациях" и "О свободе совести и о религиозных объединениях"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект об установлении запрета на членство в НКО лицам, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности. Об этом во вторник сообщается на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается установить в федеральных законах "Об общественных объединениях", "О некоммерческих организациях" и "О свободе совести и о религиозных объединениях" запрет выступать учредителем, участником, членом НКО лицу, в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или другого имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Так, рекомендацией №8 ("Некоммерческие организации") предусматривается, что страны должны применять к НКО меры в соответствии с риск-ориентированным подходом для защиты таких организаций от использования в целях финансирования терроризма.

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