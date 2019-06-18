Ленобласть выделит средства для оценки влияния промышленности на здоровье жителей Волхова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выделить из резервного фонда региона средства для проведения комплексной оценки влияния на здоровье жителей города Волхова деятельности промышленных предприятий. Соответствующее распоряжение было сделано на выездном заседании общественного экологического совета при губернаторе на волховском филиале химического холдинга "Фосагро" - "Апатит", сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"[Губернатор] дал распоряжение предусмотреть выделение из резервного фонда средств для проведения комплексной оценки влияния на здоровье жителей города деятельности промышленных предприятий", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Волховском районе ведется постоянный мониторинг качества воздуха, проверяется содержание опасных веществ в воздухе в пределах санитарно-защитной зоны компании "Апатит" и на городских улицах. Кроме того, "Фосагро" планирует выделить более 4 млрд рублей на реализацию экологических проектов в своем филиале в Волхове "Апатит" и 11,5 млрд рублей - на внедрение наилучших доступных технологий, непосредственно влияющих на снижение воздействия на атмосферный воздух и на водные объекты.

"Рассматривая перспективы развития Волхова, мы должны понимать, что финансовое благополучие и поступление средств в бюджеты не должны даваться любой ценой. Мы должны жить сегодняшним днем, не забывая о будущих поколениях", - цитирует пресс-служба Дрозденко.

В районе создан общественный экологический совет. Вместе с проверяющими органами и жителями города он будет согласовывать места установки стационарных и мобильных постов измерительных станций и вести публичный контроль измерений.