Власти Волгоградской области прокомментировали ситуацию с пациентами в больнице в Волжском

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Размещение пациентов в коридоре больницы № 1 имени С. З. Фишера в городе Волжском Волгоградской области является экстренной мерой, сообщили журналистам во вторник в комитете здравоохранения региона (облздраве).

Ранее в соцсетях появились фотографии из этой больницы, на которой пациенты после инсульта размещены на койках в коридорах медучреждения. Также в сообщении из соцсетей сказано, что не всем больным достались одеяла.

"Из-за возможного увеличения числа пациентов с неотложными состояниями могут возникать ситуации, когда больные могут быть временно размещены вне палат, при этом вся медицинская помощь больным оказывается в полном объеме. Это является экстренной и временной мерой", - сказал представитель облздрава.

По его словам, Волжская больница имени С. З. Фишера оказывает экстренную медицинскую помощь жителям шести заволжских районов региона, и в связи с востребованностью этого учреждения в рамках нацпроекта "Здравоохрение" здесь начат капремонт третьего этажа, где планируется создание современного центра по оказанию экстренной и плановой медицинской помощи. На базе больницы до конца года также будет открыт первичный сосудистый центр, а в 2020 году здесь же планируется открытие регионального сосудистого центра с использованием эндоваскулярных технологий лечения и двумя кардиологическими отделениями с палатами интенсивной терапии.

В конце прошлого года больница № 1 Волжского также попала в соцсети с сообщением о том, что в одном из отделений после ремонта вместо прикроватных тумбочек поставили картонные коробки. Комитет здравоохранения Волгоградской области опроверг тогда эти данные, уточнив, что при доставке новой мебели часть тумбочек по вине грузчиков была повреждена, поэтому временно в отделении были установлены старые тумбочки.