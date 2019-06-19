Международная конференция по проблемам биобезопасности пройдет в Сочи 20-21 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вторая международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" пройдет в Сочи 20-21 июня. Более 100 экспертов из 40 стран обсудят в ходе нее научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности, сообщает Роспотребнадзор.

"В течение двух дней делегаты обсудят текущее состояние дел с обеспечением биологической безопасности в мире в контексте осуществления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)", - говорится в сообщении.

Российскую делегацию представят руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также представители Министерства обороны России, Министерства промышленности и торговли. В конференции примет участие заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.

Риски синтетической биологии

Как рассказала ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова, особым направлением биологической науки является синтетическая биология, в этой области работает более 100 крупных лабораторий по всему миру. Их исследования затрагивают инновационные методы лечения и производства вакцин, продукцию пищевого и химического сырья, включая биотопливо.

"Вместе с тем очевидно, что имеющиеся технологические перспективы синтетической биологии представляют непреодолимый интерес для сил, заинтересованных в преднамеренном использовании патогенных биологических агентов. Становится актуальной проблема беспрецедентной доступности технологий. Во многих, даже самых развитых, государствах биотехнологические исследования двойного применения происходят на фоне несовершенства национальной законодательной базы", - сказала она.

Роспотребнадзор совместно с МИД и Минобороны работают в области контроля биологической безопасности в России. Служба занимается мониторингом ситуации в мире, участвует в международных группах и организациях, специалисты Роспотребнадзора оказывают помощь, в том числе проводят лабораторные исследования в случае эпидемий в различных странах, например, в Монголии, Гвинее, Вьетнаме, Таиланде.

Предупреждение и реагирование

На конференции особое внимание будет уделено представлению передовых наработок по профилактике и чрезвычайному реагированию на эпидемические угрозы, демонстрации технологий, а также российскому опыту по развитию профильного международного сотрудничества в мирных целях.

"В современном мире эффективная международная система предупреждения и реагирования на угрозы биологической безопасности должна отвечать определенным требованиям. Она должна быть универсальной и многосторонней, пользоваться доверием стран и иметь четкий мандат и полномочия для действий в случае биоугроз", - отметила Попова.

Он подчеркнула, что угрозы биологической безопасности, "можно оценивать как угрозы существования самой жизни". По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекционные и паразитарные болезни занимают до 25% в структуре смертности населения, что составляет около 16 млн. человек ежегодно.

"Это относится как к распространению инфекционных и массовых неинфекционных болезней, так и к безопасности продуктов питания, окружающей среды, предметов обихода", - отметила глава Роспотребнадзора.

Отдельно участники конференции рассмотрят научно-технические достижения, имеющие отношение к Конвенции, обсудят возможные механизмы мониторинга и управления рисками в данной области.

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) была открыта для подписания 10 апреля 1972 года в Москве, Лондоне и Вашингтоне. В тот день ее подписали СССР, Великобритания, США и еще около 80 государств. В конце 2018 года правительство РФ выделило 50 тыс. долл в качестве добровольного взноса в секретариат ООН в связи с участием России в Конвенции.