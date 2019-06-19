Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Двоих сотрудников транспортной полиции, которые допустили утечку видеозаписи аварийной посадки самолета SSJ 100 в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая, привлекли к ответственности, один из них уволен со службы. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских, который ранее написал запрос по поводу утечки видеозаписи руководству МВД РФ.

"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook. Там отмечается, что впоследствии Вишняков распространил запись среди своих знакомых через мессенджер WhatsApp, а в итоге она попала в интернет и вызвала широкий общественный резонанс.

"За совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, капитан Вишняков уволен из органов внутренних дел, на капитана Кудашова наложено взыскание - выговор", - подчеркивается в ответе на запрос.

ТАСС пока не располагает комментарием МВД РФ.