Власти Москвы рассчитывают на проведение общественных слушаний по проекту "Шиес"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы рассчитывает на проведение инвестором общественных слушаний проекта "Шиес" для приема столичных бытовых отходов в Архангельской области, сообщил в среду журналистам руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьев.

В ходе пресс-конференции в Москве один из журналистов спросил главу департамента, возможен ли отказ от строительства "Шиеса" после прошедших в Архангельской области митингов против создания объекта.

"Под контролем правительства Москвы инвестор "Технопарк" 15 июня завершил подготовительный этап реализации этого инвестиционного проекта. Сейчас будут проводиться процедуры, связанные с инженерными изысканиями по участку в 300 га. Дальше, в соответствии с законодательством, будет проводиться подготовка проекта по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) с его публичным обсуждением, прохождение государственной экологической экспертизы и [проверка] Главгосэкспертизы. Все будет идти в соответствии с законодательством. Если на каком-то этапе что-то будет выявлено или не выявлено, то будет принято решение инвестором совместно с администрацией Архангельской области о реализации этого проекта. В настоящий момент все идет в плане-графике. Каких-то вопросов я не вижу", - ответил Соловьев.

Проект "Шиес"

"Шиес" - резонансный проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии. Он был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей.

Первая очередь "Шиеса", которую рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет включать в себя две карты (части) полигона по 7,5 га каждая. Они смогут принять порядка 2 млн тонн брикетированных отходов, пока не достигнут около 30 м в высоту. По данным регионального оператора по вывозу отходов Архангельской области, пока "Шиеса" нет в территориальной схеме региона, это значит, что на него не будет свозиться местный мусор.

Вместе с созданием объекта инвестор обязуется развивать социальную инфраструктуру Ленского района, в котором он будет находиться. Жители ближайших поселений и экологические активисты выступили против реализации проекта, полагая, что он нанесет вред окружающей среде, и неоднократно проводили митинги.

16 мая выступая на форуме ОНФ президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос со строительством полигона в Архангельской области "не может решаться келейно", без учета мнения людей. 10 июня инвестор технопарка открыл инфоцентр на станции Шиес прямо у строительной площадки, в котором компания будет открыто рассказывать о проекте, и таким образом "перезапустил" диалог с общественностью.