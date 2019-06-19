"Лучший социальный проект года" вошел в число проектов АНО "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Конкурс "Лучший социальный проект года" присоединился к линейке инициатив, которые развивает автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей". Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор АНО Алексей Комиссаров на полях III Форума социальных инноваций регионов в Москве.

"В рамках подписанного сегодня соглашения [между РГСУ и АНО "Россия - страна возможностей"] мы договорились в том числе о совместной работе при проведении регионального и федерального этапов конкурса "Лучший социальный проект года" и формировании пула экспертов и менторов проекта из числа финалистов и победителей конкурса управленцев "Лидеры России", - сказал Комиссаров.

Как пояснили в пресс-службе АНО, проект стартовал в 2015 году, его организатором является Российский государственный социальный университет (РГСУ) при поддержке Министерства экономического развития РФ. Конкурс проводится для малого и среднего бизнеса, а также для НКО, которые направляют свои социально ориентированные проекты. В прошлом году организаторы получили более тысячи проектов.

"Лучший социальный проект года" станет еще одним важным проектом платформы, подчеркнул Комиссаров.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.