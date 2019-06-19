Патриарх поручил руководству фабрики "Софрино" разобраться с задержкой зарплаты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал руководству художественно-производственного предприятия "Софрино" поручение в кратчайшие сроки разобраться с выплатой зарплаты работникам после получения от них обращения о задержке выплат. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Обращение сотрудников [фабрики "Софрино" к патриарху о невыплате заработной платы] получено, патриарх дал поручение руководству предприятия разобраться со сложившейся ситуацией и доложить ему в самые кратчайшие сроки. К сожалению, ряд внутренних сложностей на предприятии, накопившихся за последние годы, сейчас выражаются и в таких обращениях. Надо полагать, что новый менеджмент предприятия "Софрино" сможет урегулировать эту ситуацию", - сказал пресс-секретарь патриарха.

Волков отметил, что под обращением подписались не все сотрудники фабрики. "[Подписалось] небольшое количество от общего числа работников", - добавил он.

Предприятие "Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода, это одно из крупнейших предприятий Подмосковья. Начало предприятию положили Мастерские по производству церковной утвари и икон, открытые после войны в Новодевичьем монастыре, 15 сентября 1980 года состоялось открытие фабрики "Софрино". Общая площадь предприятия - 12 га, здесь работает около 3 тыс. человек, ассортимент изделий насчитывает свыше 2,5 тыс. наименований.

Предприятие проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайн их внутренних интерьеров, выполняет уникальные индивидуальные заказы.