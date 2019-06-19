Член ОНФ: по итогам учебы в школе нужно учитывать не только ЕГЭ, но и портфолио ученика

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина считает, что оценку по итогам школьного курса следует выставлять не только по результатам ЕГЭ, но и с учетом цифрового портфолио школьника.

"Процедура оценки полученного школьниками образования может не ограничиваться одним ЕГЭ. Перспективу итоговой оценки за курс школы многие регионы уже видят в цифровом портфолио, которое отражает не сухие баллы, а динамику образовательных достижений ученика", - сказала Духанина, слова которой приводит пресс-служба ОНФ.

Она также высказалась за введение процедуры повторной сдачи ЕГЭ с правом школьника выбирать лучший результат. Духанина отметила, что такая практика позволит снизить уровень стресса у детей и родителей, а также компенсировать различные технические сбои, которые могут возникать при организации экзаменов.