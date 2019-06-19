Трутнев поручил рассмотреть возможность создания кафедры йоги в ДВФУ

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил проработать вопрос о возможности перенять опыт индийских коллег и создать кафедру йоги на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"У одного из участников прозвучало интересное предложение об открытии специализации по изучению йоги на базе Дальневосточного федерального университета. Мне очень нравится, я поддержу обязательно, если получится до форума, будет красиво", - сказал Трутнев в ходе круглого стола, посвященного российско-индийскому сотрудничеству в области образования.

При этом, по словам ректора университета Никиты Анисимова, эта идея требует содержательной проработки. "Открытие на базе университетов тех или иных подразделений подразумевает, что мы должны обеспечить научно-методическое сопровождение, вести соответствующую экспертную деятельность в этой сфере", - сказал он, добавив, что считает открытие центра йоги во Владивостоке в целом хорошей идеей.