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Трутнев поручил рассмотреть возможность создания кафедры йоги в ДВФУ

Ректор университета отметил, что для открытия на базе университета тех или иных подразделений необходимо научно-методическое сопровождение

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил проработать вопрос о возможности перенять опыт индийских коллег и создать кафедру йоги на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"У одного из участников прозвучало интересное предложение об открытии специализации по изучению йоги на базе Дальневосточного федерального университета. Мне очень нравится, я поддержу обязательно, если получится до форума, будет красиво", - сказал Трутнев в ходе круглого стола, посвященного российско-индийскому сотрудничеству в области образования.

При этом, по словам ректора университета Никиты Анисимова, эта идея требует содержательной проработки. "Открытие на базе университетов тех или иных подразделений подразумевает, что мы должны обеспечить научно-методическое сопровождение, вести соответствующую экспертную деятельность в этой сфере", - сказал он, добавив, что считает открытие центра йоги во Владивостоке в целом хорошей идеей.

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